Украинские беспилотники попытались атаковать Челябинскую область

В Челябинской области пресечена попытка атаки украинских беспилотников на объект инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон целился в один из объектов инфраструктуры. По предварительным данным, разрушений нет, люди не пострадали.

Текслер также призвал население проявлять бдительность и доверять только официальной информации.

В этот же день в Росавиации сообщили, что в аэропортах Челябинска и Тобольска временно ограничили прием и вылет самолетов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 25 апреля силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, в том числе над Челябинской областью, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее сообщалось, что шесть жителей Екатеринбурга обратились к врачам после атаки дрона.