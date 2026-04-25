Война США и Израиля против Ирана
В Британии открестились от уничтожения «российского» дрона

Sky News: британские истребители Typhoon не сбивали упавший в Румынии дрон
Ints Kalnins/Reuters

Британские истребители Typhoon не сбивали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обломки которого упали на территории Румынии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«[Расположенные в Румынии] самолеты Королевских ВВС (Военно-воздушных сил. — «Газета.Ru») не сбивали их (дроны. — «Газета.Ru») и не залетали в воздушное пространство Украины», — говорится в материале.

25 апреля министерство обороны Румынии заявило о падении обломков БПЛА в городе Галац. В результате инцидента оказались повреждены опора линии электропередачи и пристройка жилого дома. В заявлении румынского МИД бездоказательно утверждается, что беспилотник якобы был «российским».

В Бухаресте возложили ответственность за случившееся на Москву, обвинив ее в «безответственных действиях». Как написало агентство Reuters со ссылкой на заявление румынского военного ведомства, российские беспилотники якобы «неоднократно нарушали» воздушное пространство республики, которая имеет сухопутную границу с Украиной.

По данным минобороны Румынии, ночью два расположенных в стране британских истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаружения радарами дронов, летающих у границы.

Ранее посла РФ вызвали в министерство иностранных дел Румынии из-за упавших в республике обломков БПЛА.

 
Квоты в вузах для вдов бойцов СВО, новые правила проверки чиновников и штрафы за средний палец. Главное за 25 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!