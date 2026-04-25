Украинский беспилотник ударил по жилому дому в Екатеринбурге

Паслер: БПЛА атаковал жилой дом в Екатеринбурге, эвакуированы 50 человек

Беспилотник атаковал жилой дом в Екатеринбурге, здание повреждено. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с инцидентом эвакуированы 50 человек. На месте происшествия работают спасатели.

«В области действует режим «Ковер». Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Работают системы ПВО», — написал Паслер.

На фоне атаки БПЛА в аэропортах Екатеринбурга и Перми ввели временные ограничения, также рейсы не принимают воздушные гавани Тобольска и Челябинска.

В ночь на 25 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников над Воронежской областью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что осколки сбитых БПЛА повредили крыши трех домов в Калуге. По его словам, на месте работают сотрудники оперативных служб. Администрация Калуги окажет необходимую помощь в ремонте, отметил глава региона.

Ранее Украина бросила дроны-перехватчики P1-Sun против российских «Гераней».