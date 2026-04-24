Украина бросила дроны P1-Sun против российских «Гераней»

Украинские военные направляют перехватчики P1-Sun против российских беспилотных летательных аппаратов «Герань». Об этом в своем Telegram-канале заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Украина теперь использует беспилотники-перехватчики..., запускаемые с самолетов Ан-28, для противодействия российским Гераням», — написал он.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что возможности российских FPV-дронов на оптоволокне внушают страх солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и буквально сводят с ума на линии фронта. По данным силовых структур, даже самые обычные российские дроны обладают возможностью поджидать противника часами на земле на любом перекрестке, в поле, на выходе из лесополосы. Это приводит украинцев к мысли, что они могут возникнуть везде. Среди других видов российских средств поражения панику вызывают фугасные авиационные бомбы.

