«Дети ждут»: военные рассказали, что помогало им держаться в украинском плену

Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие рассказали RT, что помогало им держаться.

Как рассказали военные, им помогали весточки от родных, мысли о детях и желание обнять близких.

«Письмо от матери. Ждет. Дети ждут — самое главное», — поделился один из участников спецоперации (СВО).

Он признался, что хранил «как зеницу ока» рисунок детей, полученный перед Новым годом.

24 апреля Минобороны России опубликовало ролик с освобожденными солдатами. На кадрах видно, как военные с российскими флагами в руках скандируют «Россия!», а затем заходят в автобус.

Обмен пленными прошел по формуле «193 на 193». Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты и США. Предыдущий обмен состоялся 11 апреля — тогда вернулись 175 российских военных. Столько же человек передали украинской стороне.

Ранее в Госдуме раскрыли, как Москва и Киев ведут переговоры об обменах.

 
Снижение ключевой ставки, утечка нефти в Черное море и отпуск по болезни близких. Главное за 24 апреля
