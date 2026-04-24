Война США и Израиля против Ирана
«Система не афишируется»: в Госдуме раскрыли, как Москва и Киев ведут переговоры об обменах

Депутат Журавлев: обмен пленными — единственная связь между РФ и Украиной
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Украинская сторона часто вносит в списки обмена тех, кто не имел отношения к боевым действиям, однако гуманитарная коммуникация — единственная оставшаяся связь между Москвой и Киевом. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Обмен пленными никогда и не прекращался, просто кроме самой процедуры существует целая система согласований, которая особо не афишируется. Всегда есть возможность, что процесс сорвется, тем более, что в большинстве случаев российская сторона отдает гораздо больше людей, чем возвращает обратно. Практически всегда в списки Киев старается внести тех, кто и к боевым действиям-то не имеет никакого отношения. Поэтому нужно сто раз проверить и перепроверить все предоставленные сведения, прежде чем дело дойдет до действительного обмена. Между тем, эта гуманитарная часть общения — пожалуй, единственная связь, что сейчас остается между странами», — сказал он.

24 апреля военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Россия и Украина могут провести новый обмен военнопленными.

Информация об этом появилась через несколько часов после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о продолжении переговорного процесса между Россией и Украиной.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля: тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военнослужащих, и столько же человек было передано украинской стороне. Посредническую роль в гуманитарной части процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Помощник президента России Владимир Мединский отмечал, что та договоренность согласовывалась «долго и тяжело», а силовики и Москалькова проделали огромную работу.

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.

 
