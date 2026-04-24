Названа общая сумма взяток по второму делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Сумма взяток по второму делу Тимура Иванова превысила 1,415 млрд рублей
Илья Питалев/РИА Новости

Общая сумма трех взяток по второму уголовному делу бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова превысила 1,415 млрд рублей. Об этом сообщил участник заседания, передает ТАСС.

Московский суд 24 апреля начал закрытый процесс над Тимуром Ивановым. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток, отмывании денег в особо крупном размере, а также незаконном хранении и изготовлении оружия. На скамье подсудимых вместе с Ивановым находится бизнесмен Александр Фомин, который на стадии предварительного расследования признал вину в даче взятки за попустительство по службе.

Заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей. О задержании доложили президенту РФ Владимиру Путину, также заранее был проинформирован занимавший в то время пост министра обороны Сергей Шойгу. При этом в день задержания чиновник присутствовал на заседании коллегии Минобороны.

В конце марта текущего года Иванов, изучив материалы второго дела, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он готов предоставить информацию о незаконной деятельности ряда высокопоставленных лиц и их имуществе, которое может быть конфисковано в пользу государства. При этом Иванов отрицает получение взяток, признавая лишь злоупотребление служебными полномочиями. Свою готовность к сотрудничеству он связывает с желанием получить «объективную оценку» своих действий.

Ранее арест Тимура Иванова по делу о взятках на 1,3 млрд рублей был продлен судом еще на полгода.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
