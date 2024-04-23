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Заместителя министра обороны РФ задержали по подозрению в получении взятки

СК: замглавы минобороны РФ Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — сказано в сообщении.

Других подробностей СК не приводит.

В феврале сотрудники правоохранительных органов пресекли факт получения крупной взятки на оборонном предприятии Подмосковья.

По данным следствия, подозреваемыми оказались главный технолог научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» и его посредник, заместитель начальника инструментального цеха. Они получали деньги за помощь в заключении договоров поставок оборудования и комплектующих, которые нужны для изготовления высокоточного оружия. Всего подельники получили взятку в 13 млн рублей.

До этого чиновник из министерства обороны РФ был арестован по уголовному делу о махинациях с поставками леса в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Самаре арестовали военного комиссара по подозрению в получении взяток.

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