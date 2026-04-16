В России призвали жестко ответить на атаку украинских дронов на Туапсе

Депутат Колесник призвал к жестким ударам в ответ на атаку на Туапсе
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военнослужащие могли пытаться атаковать в Туапсе порт или нефтеперерабатывающий завод, и Росии пора жестче отвечать на эти удары, а также привлекать к их предотвращению спецслужбы. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат подчеркнул, что такими ударами по портам и нефтеперерабатывающим заводам Украина намеревается ослабить российскую экономику и запугать население. Колесник указал, что торговля нефтью — это важная часть бюджета, поэтому нужно принимать более жесткие меры.

«Удары могут носиться с нашей территории, с подвижных платформ — фуры, близкопроходящие суда, якобы мирные. Надо уже заниматься серьезно всем структурам, не только вооруженным силам. Может быть, даже для спецслужб, которые занимаются контрразведкой и антитеррором, выдавать дополнительные деньги на борьбу», — отметил Колесник.

В ночь на 16 апреля над территорией РФ сбили 207 украинских БПЛА. В том числе атаке подвергся Краснодарский край.

Ранее в Туапсе из-за атаки БПЛА отменили занятия в школах.

 
