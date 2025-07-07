Российские военнослужащие столкнулись с большим количеством заминированных объектов в населенных пунктах, которые взяли под контроль на Южно-донецком направлении. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик группировки «Восток» с позывным «Тигр».

По его словам, мины могут быть замаскированы под обычные предметы, включая продукты питания. Российские бойцы после зачистки территории внимательно проверяют все вокруг на наличие взрывоопасных предметов, так как украинские силы могут оставлять мины даже в шоколадках. Он отметил, что в таких условиях лучше ничего не трогать без предварительной проверки.

В министерстве обороны России рассказали агентству, что за последние две недели военнослужащие группировки «Восток» заняли шесть населенных пунктов на Южно-донецком направлении.

В ходе операций бойцы используют нестандартные тактические приемы. Так, по информации ведомства, для дезориентации противника иногда применяется радиосвязь на непонятных ему языках. Кроме того, в ряде случаев вместо ручных гранат используются противотанковые мины с установленным детонатором — такой подход, как подчеркивается, позволяет эффективно уничтожать укрепленные позиции противника.

Ранее в МИД рассказали о десятках тысячах снарядов, выпущенных ВСУ по объектам в РФ.