Стало известно, чем займется «золотой полковник» Захарченко после перевода в новую колонию

«112»: «золотой полковник» Захарченко станет оператором сушилки в колонии ИК-49
Максим Блинов/РИА Новости

Осужденный за коррупцию полковник МВД Дмитрий Захарченко станет оператором сушилки в колонии. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Сейчас Захарченко отбывает наказание в колонии ИК-49. По его словам, сейчас у него сложились хорошие отношения с сокамерниками и он активно участвует в жизни колонии. Сложности в ИК-5 бывший полицейский объяснил позицией сотрудников ФСИН прежнего места заключения.

До этого Захарченко признали нарушителем порядка в ИК-5. Сотрудники колонии сообщили, что Захарченко неоднократно нарушал установленные правила и уже несколько раз получал дисциплинарные взыскания.

Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 году. Следствие утверждало, что он на протяжении девяти лет получал взятки от преступной группы в обмен на помощь в уходе от ответственности. Общая сумма взяток, по данным следствия, превысила 1,4 млрд рублей.

Ранее ФСИН опровергла угрозу безопасности Захарченко.

