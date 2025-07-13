В колонии Мордовии пожаловались на поведение бывшего полковника Захарченко

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко, осужденного за крупные взятки, признали нарушителем режима в ИК-5 в Мордовии. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Сотрудники колонии сообщили, что Захарченко неоднократно нарушал установленные правила и уже несколько раз получал дисциплинарные взыскания. Его поведение охарактеризовали отрицательно. Адвокаты до этого заявляли, что бывший силовик попадал в ШИЗО (штрафной изолятор — прим. «Газета.Ru»).

Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 году. Следствие утверждало, что он на протяжении девяти лет получал взятки от преступной группы в обмен на помощь в уходе от ответственности. Общая сумма взяток, по данным следствия, превысила 1,4 млрд рублей.

В 2019 году суд обязал его выплатить штраф почти 118 млн рублей. Вместе с исполнительским сбором долг составил 125,5 млн рублей.

В августе 2024 года Захарченко обратился к президенту России с просьбой направить его добровольцем в зону СВО.

Ранее московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей Захарченко.