В Минобороны назвали количество сбитых за сутки воздушных целей ВСУ

МО: ПВО РФ за сутки сбили 391 беспилотник и 14 авиабомб ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили за сутки 14 авиабомб и 391 беспилотник самолетного типа вооруженных силу Украины (ВСУ). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Кроме того, были перехвачены шесть реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, а в акватории Черного моря были уничтожены два украинских безэкипажных катера, уточнили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны ранее сообщили, что в период с 20:00 мск 13 апреля 2026 года до 7:00 мск 14 апреля дежурные средства ПВО уничтожили 97 украинских дронов самолетного типа. Там отметили, что БПЛА были сбиты в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями. Кроме того, беспилотники были уничтожены в Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых украинских БПЛА во время перемирия.

 
