SOUTHCOM: США ударили по судну предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

Соединенные Штаты атаковали судно, связанное с наркотеррористами, в Тихом океане. Об этом сообщает Южное военное командование США (SOUTHCOM) в соцсети X.

«Девятнадцатого марта... объединенная группировка «Южное копье» нанесла удар по низкопрофильному судну на службе террористической организации. Разведданные подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», — говорится в сообщении командования.

По данным военных, трое предполагаемых преступников выжили после удара.

Также было подчеркнуто, что военные незамедлительно уведомили Береговую охрану США о произошедшем, чтобы те могли начать поиски выживших.

16 февраля по приказу командующего Southcom генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Southern Spear» нанесла удары по трем судам, управляемым организациями, признанными США террористическими.

Ранее Трамп сообщил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде.