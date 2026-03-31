Военный летчик рассказал, зачем шведский самолет летает у границы с Россией

Шведский самолет разведчик у границ России в направлении Санкт-Петербурга мог вести радиолокационную разведку для того, чтобы вычислить местонахождения систем ПВО РФ, а также военно-логистические пути этого российского региона. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«[Мог вести] радиолокационную разведку, радиотехническую [разведку] воздушного пространства нейтральных вод и территориальных вод что Финляндии, что прибалтийских государств, соответственно, и Российской Федерации», — отметил военный.

Попов не исключил, что шведский самолет-разведчик мог вести мониторинг данных по тем частотам, где могут проявить свое местонахождение российские системы радиолокационных связей.

Речь идет о станциях пеленгационных систем, системах ПВО России и войсковых подразделениях северо-западного региона, пояснил военный летчик.

«Нужно знать и вычислить, смоделировать, как работает система ПВО России на этих направлениях, как функционируют войска на земле, какими логистическими путями пользуются, что они предпринимают, где командные пункты? Это все проявляется, когда мы ведем радиотехническую разведку или (я говорю от имени шведов) радиолокационную разведку», — объяснил специалист.

31 марта данные портала Flightradar24 показали, что самолет-разведчик Швеции ведет мониторинг границы РФ в направлении Петербурга.

Он начал вести разведку сразу после налета украинских беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Польша не предоставляла воздушное пространство для действий против России.