Самолет ВВС Швеции заметили у российских границ

Flightradar24: самолет ВВС Швеции замечен над Финляндией близ границы с Россией
Самолет Gulfstream IV военно-воздушных сил Швеции замечен в воздушном пространстве Финляндии, он кружится вблизи границы России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Согласно представленной информации, самолет вылетел из аэропорта Тампере-Пирккала, потом полетел в сторону российской границы и начал кружиться вдоль нее.

До этого в Польше дежурные истребители ВВС и их союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. В воздух, кроме истребителей, подняли и вертолет ВВС Польши. Кроме того, были «мобилизованы необходимые силы и ресурсы».

В феврале сообщалось, что разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании пролетел над Черным морем.

6 февраля самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon пролетел мимо Крыма и Сочи. Он вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи. После этого борт развернулся в 200 км от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.

Ранее к границе Украины срочно прилетел воздушный госпиталь.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!