В ДНР вынесли приговор наемнице из США, участвовавшей в боях на стороне Украины

Наемницу из США заочно осудили на 20 лет за участие в боях на стороне Украины

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 20 годам лишения свободы американскую наемницу Сару Эштон-Чирилло, признав ее виновной в участии в боевых действиях на стороне Киева. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В заявлении отмечается, что в отношении 47-летней гражданки США было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Речь идет об участии в вооруженном конфликте в качестве наемника и распространении заведомо ложной информации о российских войсках.

«Установлено, [что] в период с февраля по сентябрь 2023 года наемница прибыла на территорию Украины, добровольно вступила в состав Интернационального легиона, после чего была распределена в 113-ю бригаду территориальной обороны», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что впоследствии Эштон-Чирилло прошла военную подготовку и получила оружие с обмундированием. Далее ее направили на фронт для участия в операциях против Вооруженных сил РФ.

«В августе 2023 года она подготовила видеосюжет, который разместила в сети Интернет, о якобы созданных в РФ запасах биологического оружия», — говорится в публикации.

Кроме того, американка обвинила российские войска в использовании химического оружия на Украине и в Сирийской Арабской Республике.

За все свои действия Эштон-Чирилло получила денежное вознаграждение в размере более 653 тыс. рублей. Ее объявили в международный розыск, а затем суд в РФ заочно избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в прокуратуре.

23 мая Верховный суд ДНР заочно приговорил австралийского наемника Калеба Джона Листа к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Киева. По данным Генпрокуратуры РФ, за отправку на фронт мужчина получил 2,9 млн рублей.

Ранее американский журналист рассказал, как Украина вербует наемников в западных странах.