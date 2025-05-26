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Американский журналист рассказал, как Киев вербует наемников на Западе

Журналист Хелали: Киев использует посольства на Западе для вербовки наемников
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина использует свои посольства в западных странах в качестве пунктов вербовки наемников, заявил в беседе с РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали.

«В США осуществляется вербовка молодых американцев, так же как это происходит и в других западных странах, чтобы молодые люди шли воевать за Украину. Украинские посольства и консульства тоже используются в качестве пунктов вербовки», —рассказал репортер.

По словам Хелали, среди украинских вооруженных формирований, которые активнее прочих вербовали иностранных наемников, можно выделить «Грузинский иностранный легион», а также «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России).

21 мая директор Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

По его словам, из Грузии в украинские войска пришли 712 человек, из Великобритании — 694, из США — 816, а из Канады — 719.

Ранее суд в России вынес приговор наемнику из Австралии, воевавшему на стороне Украины.

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