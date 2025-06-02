В России заочно осудили и объявили в розыск шведского наемника ВСУ

Шведского гражданина Джонатана Кванца заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие установило, что в декабре 2023 года Кванц прибыл на территорию Украины, где по найму вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Он прошел военную подготовку, получил оружие и боеприпасы, а затем участвовал в боевых действиях в районах Авдеевки и Первомайска Донецкой народной республики против российских военнослужащих.

Мотивом его участия, как отметили в Следкоме, стали корыстные цели. Суд признал его виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»). В отношении Кванца избрали меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мужчину объявили в международный розыск.

В этот же день Верховный суд ДНР заочно приговорил к 20 годам лишения свободы американскую наемницу Сару Эштон-Чирилло, признав ее виновной в участии в боевых действиях на стороне Киева.

Ранее американский журналист рассказал, как Украина вербует наемников в западных странах.