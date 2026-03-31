Над российскими регионами уничтожили 18 украинских дронов за 11 часов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 09:00 до 20:00 (мск) уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 18 украинских БПЛА самолетного типа: 14 — над территорией Белгородской области и по два беспилотника — над территориями Брянской и Курской областей», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В ночь на 31 марта над Ростовской областью был уничтожен беспилотник ВСУ.

Кроме того, сегодня ночью атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена в Ленинградской области, в результате чего было уничтожено 38 дронов, пострадали трое жителей Ленобласти, из них двое — дети. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.

Ранее в Эстонии у домов взорвался украинский беспилотник.

 
