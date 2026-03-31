«Впутались в историю»: эксперт о залетевших в Эстонию украинских дронах

Эстония, в воздушном пространстве которой заметили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), может намеренно оказывать помощь Киеву в атаках на Россию, предоставляя свою территорию. Такое мнение в интервью aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Соответственно, никакого ответа от нее Украине не будет. Это, скорее, совместная боевая акция, боевая операция в отношении России. Эстония может и дальше оказывать Украине всевозможную помощь в нанесении критического ущерба российской инфраструктуре», — сказал эксперт.

При этом он допустил, что дроны ВСУ могли сбиться с курса из-за технических проблем.

Как заявил начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд, 31 марта несколько БПЛА, вероятно, принадлежавших ВСУ, сбились с курса и залетели на территорию Эстонии.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT в свою очередь сообщил, что украинский беспилотник взорвался рядом с жилыми домами в Эстонии.

По данным источника канала, в ночь на 31 марта с территории Львовской и Житомирской областей было запущено 43 БПЛА в сторону Ленинградской области. Утверждается, что они пролетали через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее в Совфеде заявили о вступлении Финляндии в войну с Россией.