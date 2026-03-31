Стало известно о мощном ударе ВС РФ по Харьковской области

Вооруженные силы РФ нанесли мощный удар по целям в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на местных жителей.

«Мощные прилеты в Чугуеве», — говорится в публикации.

По словам жителя населенного пункта, атаке подвергся инфраструктурный объект. Город оказался обесточен.

Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли потери. То же касается местной полиции.

30 марта министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Новоосиново в Харьковской области. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Запад».

За день до этого появилась информация, что в Харьковской области ликвидировали стендап-комика Артура Петрова, участвовавшего в боевых действиях на стороне ВСУ. Его супруга рассказала, что мужчины не стало 18 марта. Он находился на фронте с апреля прошлого года, в последние месяцы числился в 43-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. Женщина попросила запомнить ее мужа смешным.

Ранее военные ВС РФ с помощью систем «Солнцепек» нанесли удары по ВСУ в Харьковской области.

 
