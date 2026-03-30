Минобороны заявило о взятии под контроль двух населенных пунктов

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Луговское в Запорожской области и Новоосиново в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям штурмовой бригады, трех десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады территориальной обороны в ряде районов Днепропетровской и Запорожской областей.

По данным Минобороны, потери противника составили более 275 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Также сообщается, что в ходе боев в Харьковской области подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и одной аэромобильной бригад ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны в ряде населенных пунктов Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ, по данным ведомства, составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Также уничтожен склад боеприпасов.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Ковшаровку в Харьковской области.