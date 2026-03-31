В Белгороде украинский дрон атаковал здание областного правительства

Украинский дрон нанес удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Белгород №1».

Из материала следует, что в данный момент в городе действует угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Оставайтесь в укрытии», — говорится в публикации.

Власти пока не комментировали ситуацию.

Утром 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. В результате удара транспортное средство получило повреждения, пострадали два человека. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. У пострадавшей женщины диагностировали минно-разрывную травму и множественные осколочные ранения туловища, у мужчины — минно-разрывную травму и осколочные ранения грудной клетки.

Накануне автомобиль в селе Грузское в Белгородской области подвергся атаке БПЛА. Ранения получили два мужчины и 15-летний подросток. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее две жительницы Белгородской области пострадали из-за атаки беспилотников.