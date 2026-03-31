Очевидец заснял на видео украинские дроны, пролетающие в Нарве

Жители эстонской Нарвы опубликовали видео с пролетающими над городом украинскими дронами. Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео можно услышать характерный для беспилотников звук, но самих дронов не видно, потому что съемка ведется в темное время суток из окон жилого дома.

Нарва — это приграничный город, находящийся на левом берегу одноименной реки, а на правом берегу располагается российский Ивангород. Между двумя городами перекинут мост.

До этого сообщалось, что Ленинградская область неоднократно подвергалась атакам украинских беспилотников. Сегодня ночью над регионом было уничтожено 38 дронов. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, были зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга.

В ночь на 29 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) во второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга, его инфраструктура была повреждена. По информации Reuters, после первого пожара компания «Новатэк» приостановила переработку газового конденсата и экспортную отгрузку нафты. После атаки жители Петербурга заметили дымку над городом и стали жаловаться на «едкий запах гари».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 92 украинских БПЛА над регионами России.

 
