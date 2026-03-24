Польша подняла военные самолеты в воздух из-за якобы активности России

Польские ВС подняли в воздух истребители на фоне якобы активности РФ на Украине
Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

В Польше дежурные истребители ВВС и их союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши, передает ТАСС.

«Польская и союзническая авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве», — заявили в командовании.

В воздух, кроме истребителей, подняли и вертолет ВВС Польши. Кроме того, были «мобилизованы необходимые силы и ресурсы».

Такие сообщения в последнее время стали не редкостью. Чаще всего они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Предыдущий раз аналогичная ситуация наблюдалась 14 марта. Тогда дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух, а все наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в повышенную готовность.

В польском военном командовании поясняли, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности территорий, которые граничат с уязвимыми районами.

Ранее жители Польши получили инструкции на случай войны.

 
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
