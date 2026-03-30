Названа стоимость самолета ВС США, уничтоженного армией Ирана

Стоимость уничтоженного силами Ирана американского самолета Boeing E-3 Sentry (AWACS) составляет около $500 млн. Заменить его будет сложно, пишет журнал Military Watch Magazine.

«Заменить E-3 будет особенно сложно, поскольку финансирование на создание первых после окончания холодной войны бортовых систем дальнего радиолокационного обнаружения E-7 Wedgetail было одобрено только в начале марта, а очередь на получение самолетов еще очень длинная», — сказано в материале.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что замена поврежденного борта может обойтись Соединенным Штатам в $700 млн. По сведениям издания, Военно-воздушные силы США могут заменить Boeing E-3 на более новый самолет аналогичного класса Boeing E-7 Wedgetail стоимостью свыше $700 млн. При наличии достаточного финансирования программы строительства Wedgetail, которая сейчас отстает от графика на несколько лет, компания Boeing сможет построить до семи самолетов E-7.

28 марта стало известно, что самолет дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США Boeing E-3 Sentry получил повреждения в Саудовской Аравии.

Ранее в Иране заявили об уничтожении американского истребителя.