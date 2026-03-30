США и Израиль атаковали гражданский самолет с гуманитарной помощью

Иранский гражданский самолет с гуманитарной помощью был атакован США и Израилем. Об этом заявили в Организации гражданской авиации Ирана, передает агентство Fars.

«Решительно осуждаем американо-израильскую атаку на иранский гражданский самолет, который приземлился в аэропорту города Мешхед с медикаментами и медицинским оборудованием, предоставленными несколькими странами», — говорится в сообщении организации.

В свою очередь авиавласти Ирана потребовали от международных организаций расследовать инцидент. Когда он произошел, в сообщении не уточняется.

30 марта стало известно, что Россия передала Ирану 330 тонн лекарств и другой гуманитарной помощи. Глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд рассказал, что также были поставки из Таджикистана и Китая, а также других стран.

19 марта Коливанд сообщал, что Туркмения отправила в Исламскую Республику 50 тонн медицинских товаров вместе с лекарствами, детским питанием и одеждой, Узбекистан — 120 тонн, в том числе муку, масло, сахар, консервы. Из Азербайджана Иран получил порядка 25 тонн продовольствия и лекарств, из России — 30 тонн лекарств.

