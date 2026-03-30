В Европе допустили всеобщую мобилизацию в России

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что в России может быть объявлена всеобщая мобилизация. Об этом он заявил во время брифинга.

Финский президент озвучил собственную оценку происходящего в зоне боевых действий. Он заявил о больших потерях российской армии, не дав при этом подробностей.

«Мы приближаемся к моменту, когда, возможно, может потребоваться общая мобилизация со стороны России. И я думаю, что это создаст проблемы», — сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не обсуждают объявление новой волны мобилизации.

Позже член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что финский лидер «разгоняет фейки».

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в настоящее время в России нет необходимости в новой мобилизации. Картаполов подчеркнул, что Россия продолжает специальную военную операцию, она проводится успешно, российские войска каждый день продвигаются на десятках направлений фронта.

Ранее Медведев высказался о новой волне мобилизации в России.

 
