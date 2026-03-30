Власти рассказали о последствиях атаки дронов ВСУ на Таганрог

Слюсарь: после атаки БПЛА в Таганроге повреждения получили 67 домов
В Таганроге после атаки дронов Вооруженных сил Украины разрушения и повреждения получили десятки многоквартирных и частных домов, а также машины. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По данным к этому часу, в Таганроге разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов, 51 частный дом, 10 автомашин. Средства на ликвидацию последствий будут выделены из резервного фонда губернатора», — написал он.

До этого глава города Светлана Камбулова сообщила, что в Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации. Она уточнила, что ликвидация последствий ночной массированной воздушной атаки беспилотников продолжается.

Утром губернатор Слюсарь заявил, что силы противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотников над Таганрогом и шестью районами области. В селе Николаевка при падении обломков беспилотных летательных аппаратов повреждена газовая труба. В результате атаки есть пострадавшие.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

