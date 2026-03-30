Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников

В Белгородской, Брянской и Курской областях за 6 часов сбили 11 украинских БПЛА

Силы ПВО за шесть часов в понедельник сбили 11 украинских беспилотников в трех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Семь БПЛА сбили в Белгородской области, и по два дрона перехватили в Брянской и Курской областях.

Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотников над Таганрогом и шестью районами области. В селе Николаевка при падении обломков беспилотных аппаратов повреждена газовая труба. В результате атаки есть пострадавшие.

В Таганроге был введен режим ЧС в районе пострадавших домов и предприятий.

В ночь на 30 марта украинские дроны также атаковали Краснодар. В результате падения беспилотников повреждения получили квартиры в жилом доме, пострадали три человека, включая двоих детей.

