Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников

Силы ПВО за шесть часов в понедельник сбили 11 украинских беспилотников в трех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Семь БПЛА сбили в Белгородской области, и по два дрона перехватили в Брянской и Курской областях.
Утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотников над Таганрогом и шестью районами области. В селе Николаевка при падении обломков беспилотных аппаратов повреждена газовая труба. В результате атаки есть пострадавшие.
В Таганроге был введен режим ЧС в районе пострадавших домов и предприятий.
В ночь на 30 марта украинские дроны также атаковали Краснодар. В результате падения беспилотников повреждения получили квартиры в жилом доме, пострадали три человека, включая двоих детей.
