В Иране опровергли использование кассетных боеприпасов

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что иранская армия не использует кассетные боеприпасы для ударов по израильским и американским целям, но вместо этого использует ракеты с разделяющейся головной частью. Его слова передает телеканал SNN.

«То, что они называют кассетными боеприпасами на самом деле являются [боеприпасами] с несколькими боеголовками (разделяющейся головной частью. — «Газета.Ru»)», — отметил Багаи.

30 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что Иран впервые ударил ракетами Шаиб-12 по военному объекту США на Ближнем Востоке.

Уточняется, что речь идет об ударе по военной базе США «Виктория» около аэропорта Багдада.

Агентство Tasnim сообщало, что американская военная база «Виктория» рядом с Багдадом в Ираке была атакована.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

