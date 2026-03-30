Иран применил против США новейшую ракету

В Ираке заявили об использовании мощнейшей ракеты «Шаиб-12» для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передают иранские СМИ.

Уточняется, что речь идет об ударе по военной базе США «Виктория» около аэропорта Багдада. В КСИР заявили, что ракета «Шаиб-12» с мощной взрывной боеголовкой впервые была применена на поле боя.

Также сообщалось, что авиабаза имени Мухаммеда Алаа близ международного аэропорта Багдада подверглась ракетному обстрелу, в результате чего был уничтожен самолет Ан-132 военно-воздушных сил арабской республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.