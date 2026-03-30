В Минобороны РФ назвали количество сбитых за сутки украинских беспилотников в зоне СВО

Минобороны: средства ПВО сбили 312 дронов, авиабомбы и ракеты «Нептун» ВСУ
chacklun/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 312 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные уничтожили пять управляемых авиационных бомб и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Также в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Луговское в Запорожской области и Новоосиново в Харьковской области. По данным ведомства, потери противника составили более 275 военнослужащих.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинскую систему противовоздушной обороны уничтожили ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области.

В Минобороны РФ подчеркивают, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а бьют исключительно по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский может оставить страну без важного компонента обороны.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

