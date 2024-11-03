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На Украине заявили, что Зеленский оставит страну без важного компонента обороны

Журналистка Панченко: Зеленский своими решениями лишит Украину систем ПВО

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Andrii Nesterenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский принимает неверные стратегические решения, отправляя военных специалистов по ПВО в пехоту, так Украина может остаться без систем противовоздушной обороны. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм... Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны», - отметила она.

В конце октября сообщалось, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подписал распоряжение о переводе 20% медиков из военных госпиталей в пехотные подразделения.

Кроме того, газета El País со ссылкой на нескольких военнослужащих ВСУ писала, что солдаты ВСУ выражают недовольство отсутствием ротации и значительным количеством дезертиров, покидающих ряды украинской армии.

Ранее пленный рассказал, что в ВСУ относятся к своим солдатам «как к собакам».

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Операция на Украине
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