Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО под Киевом

Украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, на территории аэродрома находятся бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО, склады с ракетами.

Лебедев уточнил, что российские военные ликвидировали по меньшей мере одну систему, предварительно, Partiot.

До этого сообщалось, что жители Львова на западе Украины остались недовольны работой систем противовоздушной обороны (ПВО) после удара российских дронов 29 марта.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а бьют исключительно по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

