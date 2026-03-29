Таганрог атаковали украинские беспилотники

В небе над Таганрогом прозвучало более 20 взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, город более двух часов атакуют беспилотники Вооруженных сил Украины. В разных частях Таганрога слышны взрывы, в небе видны вспышки, звучит сирена воздушной тревоги.

Очевидцы утверждают, что дрон врезался в здание одной из школ. Сначала в небе послышался гул работающего двигателя, а за тем со стороны образовательного учреждения раздались взрывы.

29 марта сообщалось, что в Ленинградской области жилой дом оказался поврежден из-за обломков беспилотного летательного аппарата.

В этот же день украинские беспилотники второй раз за неделю атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Объект получил повреждения, спасатели тушат возгорание.

Ранее беспилотники ударили по предприятию в Самарской области.