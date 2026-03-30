Названы категории украинских граждан, которых с 1 апреля не будут призывать в ВСУ

С 1 апреля на Украине не будут призываться и подлежать мобилизации некоторые категории населения. Об этом сообщает агентство УНИАН.

В соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не могут быть мобилизованы имеющие серьезные проблемы со здоровьем, те, у кого семейные обстоятельства не позволяют нести военную службу, а также специалисты, чья работа важна для обороны, экономики и других отраслей в тылу.

Также не подлежат призыву исключенные согласно закону «О воинской обязанности» с воинского учета. К ним, в частности, относятся непригодные к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, лица, достигшие предельного возраста в 60 лет, официально прекратившие гражданство Украины.

29 марта сообщалось, что на Украине идет подготовка к мобилизации женщин.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что вопрос о мобилизации женщин в ряды украинской армии назрел уже давно. По словам силовиков, численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. В связи с этим украинские власти ведут «прогрев» женщин к мобилизации, уточнил источник. Отмечается, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что на Украине принудительно мобилизуют инвалидов и бездомных.

 
