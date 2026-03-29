В Иране заявили о ракетном ударе по химзаводу в Израиле

Иран нанес удар по промышленному объекту недалеко от израильского города Беэр-Шева. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Иранская ракета попала в промышленную зону в Беэр-Шеве», — говорится в публикации.

В результате на промышленном объекте возник сильный пожар. Считается, что промзона Неот-Ховав, расположенная южнее Беэр-Шевы, является главным центром химической промышленности Израиля, где выпускается примерно половина всех химикатов в стране, там также расположены электростанция и объекты хранения.

По информации The Times of Israel, к месту пожара были направлены бригады экстренных служб и медиков. Никто не пострадал, уточняет СМИ.

До этого сообщалось, что Иран атаковал два алюминиевых завода на Ближнем Востоке, связанных с военной и воздушно-космической промышленностью США.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об ударах по десяткам иранских оружейных предприятий.

 
