В МИД России осудили агрессоров за атаки на атомные объекты в Иране

Атаки против мирных атомных объектов в Иране заслуживают решительного осуждения мирового сообщества. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке — невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, МАГАТЭ обязано внятно высказываться о серьезности угроз из-за атак на атомные объекты Ирана. Представитель МИД РФ отметила, что страны, атакующие атомные объекты в Иране, перечеркивают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

До этого Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что Израиль и США нанесли третий за месяц удар по АЭС «Бушер», на которой работают российские специалисты.

Кроме того, США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе.

