В 43-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которой служил ликвидированный стендап-комик Артур Петров, наблюдается нехватка личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На фронте у бригады не хватает людей. В бригаду вместо солдат отправляют комиков, учителей, водителей», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, у этих людей нет ни специальной подготовки, ни нормального снабжения, ни шансов вернуться живыми с фронта.

Украинский стендап-комик Артур Петров, служивший в рядах ВСУ, был ликвидирован 18 марта в Харьковской области. Жена Петрова рассказала, что он служил в ВСУ с апреля 2025 года, в последние месяцы числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.

В мае прошлого года в зоне боевых действий был ликвидирован другой известный украинский комик Дмитрий Скрипник с позывным «Стендап». Скрипник служил в группе «Контакт 12» спецназа бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Нацгвардии Украины. Он добровольно вступил в украинские войска в июне 2023 года. Коллеги Скрипника описали его как решительного, мотивированного бойца, преданного своему делу.

Ранее СМИ сообщили о ликвидации героя мема про шоколадку в зоне СВО.