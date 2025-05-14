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ВС России уничтожили украинского солдата ВСУ с позывным «Стендап»

АиФ: в зоне СВО уничтожен украинский комик с позывным «Стендап»
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Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известный украинский комик Дмитрий Скрипник с позывным «Стендап» уничтожен в зоне боевых действий. Об этом сообщает aif.ru.

В публикации отмечается, что Скрипник служил в в группе «Контакт 12» спецназа бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Нацгвардии Украины. Военный добровольно вступил в украинские войска в июне 2023 года.

Коллеги Скрипника утверждают, что он был решительным, мотивированным бойцом, преданным своему делу.

До этого военный блогер Владимир Романов заявил, что бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко погибла в зоне боевых действий.

По его словам, Савченко была «уничтожена» в результате удара ФАБ 300 по штабу 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее российские силы ПВО за сутки сбили более 160 украинских беспилотников.

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