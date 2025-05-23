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СМИ сообщили о ликвидации героя мема про шоколадку в зоне СВО

«РВ»: на Украине ликвидировали 19-летнего героя мема про шоколадку
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Российские военные ликвидировали в зоне СВО 19-летнего Исаака Величко, героя мема, который появился более 10 лет назад, после того как он принял участие в украинском телешоу. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Исаак Величко подписал молодежный контракт и был уничтожен под Константиновкой ударом FPV-дрона. <...> Недавно он вдруг подписал молодежный контракт с ВСУ и теперь его нет», — говорится в сообщении.

При этом ряд украинских Telegram-каналов, например «Труха», со ссылкой на родственников юноши утверждают, что Величко жив.

Парень стал популярен в 2015 году благодаря своей речи в шоу, в ходе которой он выражает крайнее огорчение тем, что ему не дали шоколадку.

14 мая стало известно, что ВС РФ уничтожили в зоне СВО известного украинского комика Дмитрия Скрипника с позывным «Стендап». Отмечалось, что мужчина служил в в группе «Контакт 12» спецназа бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Ранее в подполье рассказали об уничтожении ВС РФ пункта сбора наемников ВСУ.

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