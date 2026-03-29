ВС РФ взяли под контроль Ковшаровку в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Ковшаровка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В результате решительных действий освобожден населенный пункт Ковшаровка», — говорится в сводке оборонного ведомства.

На данном участке спецоперации российские военные нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Моначиновка, Московка и Студенок.

ВСУ потеряли до 190 бойцов, танк, две боевые бронемашины, 15 автомобилей и два склада боеприпасов, уточнили в Министерстве обороны.

По последним данным, за минувшие сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли около 1140 военных.

Накануне Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли Брусовку в Донецкой народной республике, а на минувшей неделе установили контроль над еще четырьмя населенными пунктами в Сумской, Харьковской областях и в ДНР.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал село во время визита губернатора.