В Ростовской области раскрыли подробности о ночной атаке БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью перехватили украинские дроны в двух районах Ростовской области — Шолоховском и Родионово-Несветайском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Люди не пострадали», — подчеркнул он.

По словам главы региона, обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повредили постройки на территории домовладений в хуторе Чукаринский в Шолоховском районе. В зданиях оказались выбиты окна, при этом возгораний зафиксировано не было.

«Оперативные службы отработали на месте», — рассказал Слюсарь.

В данный момент в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. В связи с этим губернатор призвал жителей соблюдать осторожность.

Ночью с 28 на 29 марта дежурные средства ПВО уничтожили 203 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России. Атаки отразили в Воронежской, Смоленской, Псковской, Белгородской, Саратовской, Новгородской, Калужской, Тверской, Брянской, Орловской, Курской, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Самарской, Волгоградской и Ростовской областях. Часть беспилотников нейтрализовали в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Также сбития зафиксировали над акваторией Черного моря.

Ранее в Тульской области после атаки БПЛА выявили повреждение учебного заведения.

 
