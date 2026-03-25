На Украине заявили о приказе Зеленского мобилизовать до миллиона человек

«Резидент»: Зеленский приказал мобилизовать до миллиона человек в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский приказал мобилизовать до 1 млн человек в 2026 году. Об этом сообщает украинский оппозиционный Telegram-канал «Резидент», ссылаясь на свои источники.

«Зеленский поставил задачу мобилизовать до 1 млн человек в 2026 году», — сказано в публикации.

25 марта депутат комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине к апрелю планируется введение новых норм мобилизации, которые затронут жителей крупных городов, включая Киев.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста. В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

