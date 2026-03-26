Женщина получила травмы при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом

В селе Белянка в Белгородской области украинский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по автомобилю. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, при налете пострадала женщина. Ее госпитализировали его с минно-взрывной травмой и баротравмой (повреждением полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Машина тоже была повреждена.

Накануне в Белгородской области два жителя не выжили при налетах беспилотников ВСУ. В хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по мотоциклу, которым управлял 18-летний юноша. А в городе Грайворон при ударе дрона по автомобилю женщина получила несовместимые с жизнью травмы. У водителя этой машины множественные осколочные ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».