В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали мать и ее семилетняя дочь

В белгородском селе Вознесеновка из-за БПЛА ВСУ ранены мать и ее семилетняя дочь
Павел Лисицын/РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по частному дому в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области, в результате чего пострадали мать и ее семилетняя дочь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщину и ребенка доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Там девочке диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги, ее маме — баротравму. Для дальнейшего обследования и лечения ребенок будет доставлен в детскую областную клиническую больницу, женщина — в городскую больницу №2 Белгорода, заявил чиновник.

26 марта Гладков сообщил, что в селе Белянка в Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. По его словам, при налете пострадала женщина.

25 марта губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Хомутовском районе в результате атак украинских беспилотников пострадали 14 человек, еще один не выжил. Он уточнил, что удары были нанесены по предприятию ООО «Велес-агро» в селе Гламаздино.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал село во время визита губернатора.

 
Смертельные трансжиры и канцерогены: 4 мифа о вреде пальмового масла, о которых уже пора забыть
