Американские военные нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране

Fars: на юге Ирана ВВС США нанесли удар по резервуару с питьевой водой

Израиль и США атаковали резервуар объемом 10 тыс. кубометров питьевой воды в городе Хефтгель на юго-западе Ирана. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что пострадавших в результате атаки нет. Оставшиеся резервуары не пострадали и снабжение жителей города питьевой водой проходит в штатном режиме.

До этого представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по Израилю при помощи ракет и беспилотников. Представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что хуситы продолжат атаковать Израиль в ближайшие дни, в рамках второго этапа операции в поддержку Ирака, Ирана, Ливана и Палестины.

28 февраля Соединенные Штаты совместно с Израилем начали военную операцию против Исламской Республики Иран. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Бейрута.