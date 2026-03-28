Президент Словакии готов провести с Зеленским встречу по «Дружбе»

Пеллегрини: готов встретиться с Зеленским, если это решит вопрос с «Дружбой»
Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, если это поможет возобновить прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба». Его слова приводит РИА Новости.

«Если бы, например, моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через «Дружбу» начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно», — сказал президент Словакии.

Однако, по словам Пеллегрини, если речь идет лишь о формальной встрече, от которой Словакия ничего не получит, то такая встреча не имеет смысла.

В январе текущего года Украина остановила транзит российской нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии. В Киеве это решение связали с повреждением трубопровода. Однако в Братиславе убеждены, что объект находится в рабочем состоянии, а отказ возобновить прокачку — это политический шаг, который украинские власти сделали в попытке ускорить принятие страны в Европейский союз (ЕС).

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о выделении Украине крупного кредита из-за «Дружбы».

 
